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Нетрезвого великолучанина за рулем автомобиля остановили полицейские

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 13 июня у дома по улице Малышева инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Mitsubishi.

Выяснилось, что управлял этим автомобилем великолучанин,1994 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.