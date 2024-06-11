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Великолучанка заплатит штраф за подделку договора купли-продажи автомобиля

22-летнюю великолучанку осудили за использование заведомо подложного документа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Новоржевского муниципального округа.

В ходе судебного заседания установлено, что в декабре 2023 года девушка изготовила договор купли-продажи автомобиля, в котором собственноручно поставила подпись от имени и без ведома продавца, и в последствии на портале Госуслуг в Госавтоинспекцию МО МВД России «Бежаницкий» подала заявление об изменении собственника автомобиля.

Мировой судья судья участка № 9 Новоржевского района признал великолучанку виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих обстоятельств, суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.