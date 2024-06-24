АвтоМир / Происшествия

Нетрезвый водитель мопеда попался полицейским в Печорах

Нетрезвого водителя мопеда остановили сотрудники Госавтоинспекции в Печорах 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожные полицейские остановили для проверки мужчину, ехавшего на мопеде, у дома на Прибалтийском шоссе. Выяснилось, что этот местный житель 1985 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.