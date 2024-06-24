←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Происшествия 24.06.2024 12:290 Великолучанин на автомобиле сбил полицейского и провез его на капоте 150 метров 30.06.2024 10:500 Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках 29.06.2024 18:200 Уголовное дело возбудили по факту смертельного наезда на пешехода в Псковском районе 29.06.2024 17:000 Нетрезвый водитель мопеда попался полицейским в Печорах 29.06.2024 11:210 Пять человек пострадали в ДТП в Псковском районе 28.06.2024 20:500 Легковой автомобиль и фура столкнулись напротив Fjord Plaza
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

30.06.2024 10:50|ПсковКомментариев: 0

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен водитель «под градусом», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«У дома по улице Труда инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Ниссан». Выяснилось, что управлял этой иномаркой великолучанин,1977 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются. И такие негативные примеры в области далеко не единичные. А ведь как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге, порой, достаточно, чтобы случилось непоправимое. Пьяный за рулем может совершить аварию. При этом среди пострадавших кроме него самого могут оказаться и другие люди. Нередко такое ДТП приводит к трагическим последствиям», - рассказали в полиции и напомнили, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ и ст. 12.8 КоАП РФ.

Существует определенный порог, после которого водитель считается нетрезвым, - 0,16 промилле на 1 литр воздуха, который выдохнул водитель при проверке.

Тем не менее, само наличие минимально разрешенного уровня алкоголя не означает, что водитель может употреблять спиртное, зная, что ему вскоре придется сесть за руль.

«Данный порог установлен лишь для того, чтобы не подвергать наказанию невиновного водителя в случае погрешности прибора. Когда дорожные полицейские впервые останавливают гражданина за езду в нетрезвом виде, его деяние не расценивается как уголовное, но все же легко отделаться ему не удастся.

Правила проведения медицинского освидетельствования довольно просты. Если сотрудник правоохранительных органов подозревает водителя в употреблении алкоголя или наркотических средств, то он предлагает ему пройти освидетельствование. Гражданин вправе отказаться от этой процедуры. Но в таком случае он, отказываясь от освидетельствования, приравнивается к водителю, севшему за руль в нетрезвом виде. И поэтому наказание, предусмотренное для данного правонарушения, будет не менее строгим, чем при явном доказательстве опьянения.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Подобное наказание действует и в том случае, если водитель поменялся местами с пассажиром, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, чтобы по прошествии необходимого срока вернуть свои права назад, водителю придется заново сдавать теоретический экзамен, а также обеспечить полную выплату всех возможных штрафов.

Одним из самых неприятных и в то же время вполне ожидаемых последствий езды в нетрезвом виде является дорожно-транспортное происшествие. В этом случае остается надеяться, что подобная ситуация обойдется без серьезных телесных повреждений у пострадавших. В случае же тяжких последствий в результате ДТП водителя ожидает уголовная ответственность.

Водители, управлявшие транспортным средством в нетрезвом виде повторно в течение одного года, могут рассчитывать на наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением водительского удостоверения на срок до трех лет. Оплата подобного наказания является гораздо более серьезной, нежели при первом правонарушении, а ответственность из административной становится уголовной.

Вождение автомобиля - это большая ответственность! Причем, водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров, а также окружающих его людей. И поэтому садиться за руль в нетрезвом виде нельзя ни в коем случае!» - заключили в УМВД России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 475 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
30.06.2024, 10:500 Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках 30.06.2024, 09:001 Все о камерах фотовидеофиксации в Псковской области: миллион постановлений, штраф за поворот не из своей полосы и комплексы в автобусах 29.06.2024, 22:000 Продлены сроки проведения эксперимента по использованию виртуальных соцкарт в общественном транспорте 29.06.2024, 18:200 Уголовное дело возбудили по факту смертельного наезда на пешехода в Псковском районе
29.06.2024, 17:400 В России продлили разрешение на экспорт бензина 29.06.2024, 17:000 Нетрезвый водитель мопеда попался полицейским в Печорах 29.06.2024, 15:000 Сразу 125 постановлений о дорожных штрафах вручили в Печорах водителю с двойным гражданством 29.06.2024, 13:400 С 1 июля в Псковской области начинается эксперимент по использованию комплексов фотовидеофиксации в автобусах
29.06.2024, 11:441 Зачем на Юбилейной нужны «лежачие полицейские»? 29.06.2024, 11:210 Пять человек пострадали в ДТП в Псковском районе 29.06.2024, 10:240 После завершения ремонта улицы Юбилейной комплекс фотовидеофиксации продолжит штрафовать за движение не из своей полосы 28.06.2024, 20:500 Легковой автомобиль и фура столкнулись напротив Fjord Plaza
28.06.2024, 18:450 Масштабный капремонт федеральной трассы Петербург — Псков продолжается в Ленобласти 28.06.2024, 16:490 Установлены две опоры моста через реку Великую на Северном обходе Пскова 28.06.2024, 15:430 В Пскове с 1 июля изменится расписание движения нескольких городских автобусов 28.06.2024, 15:050 В Пскове на улице Яна Фабрициуса сбит пешеход. ФОТО
28.06.2024, 11:112 В Пскове 30 июня закроют для транспорта Октябрьскую площадь на время фестиваля-марафона «Песни России» 27.06.2024, 21:000 В каких ситуациях управлять автомобилем небезопасно, рассказал врач 27.06.2024, 20:200 Нетрезвые водители смогут восстановить машину только за свой счет 27.06.2024, 19:080 Под Псковом насмерть сбит пешеход. ФОТО
27.06.2024, 17:576 Мальчика на самокате сбил автомобиль в Пскове 27.06.2024, 17:520 Девушку-водителя госпитализировали после опрокидывания автомобиля в Псковском районе 27.06.2024, 15:030 В Великих Луках второй день подряд сбивают пешеходов 27.06.2024, 13:190 Движение транспорта прекратят на участке автодороги Быстроникольское – Черская с 8 по 21 июля
27.06.2024, 12:111 Огромная пробка образовалась на трассе в Неёлово из-за ДТП 27.06.2024, 07:400 Автодилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10% 26.06.2024, 18:350 Подъезды к населенным пунктам в Новоржевском и Островском районах ремонтируют по нацпроекту 26.06.2024, 17:490 Микроавтобус попал в ДТП на Завеличье в Пскове
26.06.2024, 17:340 Временное прекращение движения транспорта введут с 22 июля по 18 августа по участкам улиц Конной и Киселева в Пскове 26.06.2024, 17:141 Дорога на улице Розы Люксембург в Пскове и все выезды с прилегающих дворов будут перекрыты 27 и 28 июня 26.06.2024, 16:560 Движение транспорта запретят на участке дороги на улице Лагерной в Пскове с 8 по 26 июля 26.06.2024, 16:340 Дублеры асфальтируют на Крестовском шоссе в Пскове
26.06.2024, 14:331 Дорожную разметку изменили у торгово-досугового центра Fjord Plaza 26.06.2024, 10:491 Мобильные комплексы для обучения детей ПДД запустили в Псковской области 26.06.2024, 08:400 В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов 25.06.2024, 19:360 Ограничение движения транспорта продлили на улице Красноармейской и по Красноармейской набережной в Пскове 
25.06.2024, 19:091 Более миллиарда рублей из федерального бюджета выделили на ремонт трассы в Псковской области 25.06.2024, 16:500 «Кузница»: Как в Пскове принимаются решения по организации безопасного дорожного движения? ВИДЕО 25.06.2024, 15:400 Борис Елкин: Ускоряем процесс нанесения разметки в Пскове 25.06.2024, 14:433 Борис Елкин: Улицу Ипподромную в Пскове нужно делать четырехполосной
25.06.2024, 14:0410 Новый мост планируют построить в Пскове 25.06.2024, 13:460 Круговой перекресток может появиться на развилке у строящегося парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове 25.06.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как в Пскове принимаются решения по организации безопасного дорожного движения? 24.06.2024, 19:540 «Народную тропу» заасфальтируют в рамках ремонта проспекта Энтузиастов в Пскове
24.06.2024, 19:411 Годовалый ребенок и еще три пассажира пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова 24.06.2024, 19:380 Renault Logan и «Жигули» столкнулись на площади Калинина в Великих Луках 24.06.2024, 19:240 «Газель» влетела в спецавтомобиль и опрокинулась на трассе «Псков» 24.06.2024, 18:350 Схема движения автобуса №25 в Пскове изменится с 25 июня
24.06.2024, 17:010 Нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области 24.06.2024, 15:521 Сбитого полицейскими пешехода в Пскове госпитализировали с травмами 24.06.2024, 15:422 Резвые козлы с признаками поноса 24.06.2024, 13:100 Движение автотранспорта временно ограничили в Гаражном проезде в Пскове
24.06.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Да будет свет! Освещение псковских улиц 24.06.2024, 12:290 Великолучанин на автомобиле сбил полицейского и провез его на капоте 150 метров 24.06.2024, 12:260 В Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку знака «Инвалид» 24.06.2024, 11:500 Полицейские сбили пешехода на «зебре» в Пскове
24.06.2024, 11:480 Мужчина на седане и женщина на внедорожнике в Пскове получили травмы в результате ДТП 24.06.2024, 10:461 Двух детей сбила в Пскове водитель Suzuki 24.06.2024, 07:190 Великолучанина приговорили к обязательным работам за вождение без прав 23.06.2024, 13:400 Audi столкнулась с фурой вблизи Опочки
22.06.2024, 15:230 Сенатор рекомендовал службам доставки ввести штрафы для курьеров, нарушающих ПДД 21.06.2024, 20:400 Великолучанка заплатит штраф за подделку договора купли-продажи автомобиля 21.06.2024, 18:530 Движение по участку улицы Красноармейской в Пскове закроют до конца июня 21.06.2024, 11:490 За год в Великих Луках поменяли более 300 светодиодных уличных светильников
21.06.2024, 08:400 ОСАГО может стать необязательным при регистрации автомобиля 21.06.2024, 08:311 Ремонт дорог картами завершили в Пскове 20.06.2024, 21:310 Лежачих полицейских установят на проезде от улицы Коммунальной до Рижского проспекта в Пскове 20.06.2024, 21:000 Викторину о дорожном движении провели полицейские для детей в Великих Луках
20.06.2024, 18:280 Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе в Пскове 20.06.2024, 18:000 Автомобиль конфисковали у великолучанина за нетрезвое вождение без прав 20.06.2024, 15:040 Движение по улице Ипподромной в Пскове откроют 24 июня 20.06.2024, 13:380 Два автомобиля не разъехались на улице Советской в Пскове
20.06.2024, 12:280 Дерево рухнуло на два автомобиля на улице Мирной в Пскове 20.06.2024, 11:530 Дополнительные автобусы на кладбища запустят в Пскове на Троицу 20.06.2024, 10:320 Дорожная авария затрудняет движение на улице Юбилейной в Пскове 20.06.2024, 10:160 Volvo сбил девушку на электросамокате в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.