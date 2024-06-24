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Великолучанина наказали за вождение автомобиля без прав под наркотическими веществами

28-летнего великолучанина, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения, ранее привлеченного к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказали за езду без прав под наркотическими веществами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ, и подвергнул наказанию в виде административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами.

В ноябре 2023 года подсудимый, не имея права на управление транспортным средством, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на нем по улицам города Великие Луки, где был остановлен сотрудниками ДПС. В связи с наличием признаков опьянения он был отстранен от управления автомобилем. По результатам медицинского освидетельствования был установлен факт нахождения великолучанина в состоянии наркотического опьянения

Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.