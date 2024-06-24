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Автомобиль и несколько построек сгорели в Локнянском округе

Автомобиль Fiat Albea, гараж и сарай сгорели в Локнянском муниципальном округе 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Старошкольной в деревне Валуевское поступила в ведомство в 06:41. В результате пожара сгорели гараж, сарай и автомобиль Fiat Albea. В бане огонь повредил кровлю, помещение постройки полностью выгорело.

Предположительная причина произошедшего – аварийный режим работы электросети в гараже.