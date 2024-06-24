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Двоих детей, катавшихся ночью на автомобиле, задержали в Пскове сотрудники полиции

Двоих детей, катавшихся ночью на автомобиле, задержали в Пскове сотрудники полиции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 31 июля около 4.00 у дома №90а на улице Инженерной водитель автомобиля ВАЗ-21150 не подчинился требованию об остановке.

Экипаж ДПС догнал неостановившийся автомобиль на улице Юности, у дома №18 по улице Звездной. Водитель выскочил из автомобиля и бросился бежать, но скрыться не удалось.

Автомашиной управлял несовершеннолетний 2007 года рождения (17 полных лет). С ним в салоне находился пассажир, его ровесник.

Юноша привлекается к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Также он будет привлечен к ответственности за неповиновение сотруднику полиции и за отсутствие полиса ОСАГО.