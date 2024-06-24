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Виновника ДТП суд в Дедовичах обязал заплатить миллион рублей за нанесённый ущерб

Мужчина возместит ущерб, причинённый в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере более одного миллиона рублей. Решение вынес Дедовичский районный суд после рассмотрения искового заявления от страховой компании потерпевшего лица. Об этом сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Псковской области.

ДТП произошло 14 октября 2023 года. Обвиняемый управлял автомобилем ВАЗ-21144, а потерпевшая находилась за рулём Kia Soul. Мужчина, нарушив правила дорожного движения РФ, повредил застрахованное транспортное средство женщины. В момент происшествия риск гражданской ответственности обвиняемого не был застрахован по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Страховая компания, в которой был застрахован автомобиль потерпевшей, направила в суд исковое заявление.

Суд удовлетворил заявленные требования, в пользу САО «РЕСО-Гарантия». С мужчины взыскан ущерб в размре 1 064 549 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины общей суммой 13 522,75 рубля.