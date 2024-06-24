АвтоМир / Происшествия

Сотрудник ДПС пострадал в Пскове при несении службы

Сотрудник ДПС пострадал в Пскове при несении службы. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, инцидент произошел 13 сентября в 1.50 на 282-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель (район поста весового контроля в Любятово).

Водитель автомашины Opel Zafira совершил наезд на пешехода - сотрудника полиции во время исполнения им служебных обязанностей, полицейский получил травмы. В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении.

Факт данного происшествия Псковской Ленте Новостей неофициально подтвердили несколько собеседников в правоохранительных органах. Подробности не сообщаются, поскольку данным происшествием занимаются сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. В пресс-службе следственного управления СКР по Псковской области данную информацию не комментируют.