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Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста

Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста через Колокольничий ручей. Данная информация следует из постановления администрации города.

Режим введен для сил и средств муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением моста через ручей Колокольничий.

Причина - обрушения насыпи (откосов) моста, разрушение несущих конструкций сооружения.

Координация действий возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пскова.

Напомним, ранее обрушилась подпорная стена моста.

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Восстановить искусственное сооружение через ручей Колокольничий в Пскове планировали до конца лета.