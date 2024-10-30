Выжившего в смертельном ДТП в Пустошкинском районе мальчика выписали из больницы

Пострадавшего в смертельном дорожно-транспортном происшествии в деревне Алоль Пустошкинского района мальчика выписали из больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: УМВД России по Псковской области
Напомним, 14 октября водитель автомобиля Kia K5, мужчина 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором находились четыре человека, среди которых было двое малолетних детей.
В результате ДТП погибли водитель Chevrolet и двухлетняя девочка. Мать и пятилетнего ребенка отправили в Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы. 17 октября мать скончалась.
По факту ДТП возбудили уголовное дело.
После указанного ДТП в священнослужении был запрещён клирик Великолукской епархии.