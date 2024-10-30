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Выжившего в смертельном ДТП в Пустошкинском районе мальчика выписали из больницы

Пострадавшего в смертельном дорожно-транспортном происшествии в деревне Алоль Пустошкинского района мальчика выписали из больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Напомним, 14 октября водитель автомобиля Kia K5, мужчина 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором находились четыре человека, среди которых было двое малолетних детей.

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В результате ДТП погибли водитель Chevrolet и двухлетняя девочка. Мать и пятилетнего ребенка отправили в Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы. 17 октября мать скончалась.

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По факту ДТП возбудили уголовное дело.

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После указанного ДТП в священнослужении был запрещён клирик Великолукской епархии.