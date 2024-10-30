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В Пскове водитель Renault напугал женщину на пешеходном переходе. ВИДЕО

В Пскове на Четырех углах водитель автомашины напугал женщину на пешеходном переходе. Произошедшее зафиксировала видеокамера Pskovline.

В 14.25 водитель Renault Scenic двигался на разрешающий сигнал светофора со стороны улицы Максима Горького. На перекрестке с Рижским проспектом выполнял поворот налево. Одновременно дорогу на разрешающий сигнал светофора переходили пешеходы. Водитель Renault разогнался и едва не сбил женщину.

После водитель остался на месте и вызвал сотрудников полиции. Оформление продолжалось до 15.20.