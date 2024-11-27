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Устроившую ДТП с автобусом на площади Ленина псковичку лишили прав

Суд лишил водительских прав и назначил два административных штрафа псковичке, устроившей дорожно-транспортное происшествие на площади Ленина в Пскове 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Видео: пресс-служба судов Псковской области

30 августа в 16.25 на площади Ленина у дома 1/3 по улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Mitsubishi Space Star, за рулем которого находилась жительница города Пскова, и городского автобуса.

В ходе оформления материалов ДТП в отношении водителя автомобиля Mitsubishi были составлены два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 и части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

14 октября мировым судьей судебного участка №41 города Пскова гражданка была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначили наказание в виде административного штрафа и лишения права управления транспортными средствами.

27 ноября мировой судья этого же судебного участка вынес постановление о привлечении данной гражданки к административной ответственности в виде административного штрафа за выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло ДТП.