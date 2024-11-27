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Порхович лишился свободы и автомобиля за повторное вождение в пьяном виде

Прокуратура Порховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя города Порхова, обвиняемого в вождении автомобиля, являясь ранее лишенным права управления транспортерными средствами.

По приговору Порховского районного суда 53-летнего жителя города Порхова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.3 УК РФ (Управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 УК РФ).

В марте 2024 года мужчина, зная, что управление транспортным средством, будучи лишенным прав, запрещено и имея 3 судимости за управление транспортными средствами без прав и в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем Lada 21140, передвигаясь по улицам Порхова, где его и остановили сотрудники полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам на 3 года.

Автомобиль Lada 21140 конфисковали в доход государства.