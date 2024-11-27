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За нетрезвое вождение великолучанина направили на принудительные работы и лишили автомобиля

Великолукский городской суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в октябре 2024 года подсудимый, находясь за рулём автомобиля в состоянии опьянения, совершил столкновение с другим транспортным средством. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники ДПС отстранили его от управления автомобилем. По результатам медицинского освидетельствования у подсудимого было установлено наличие опьянения.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года и конфискацией автомобиля в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.