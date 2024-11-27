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За нетрезвое вождение пскович лишился кредитного автомобиля

Пскович, подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, лишился автомобиля, который находился в залоге (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 3 декабря 2024 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля Volkswagen Golf. По пути следования у дома по улице Декабристов в Пскове подсудимого остановили сотрудники Госавтоинспекции. Его отстранили от управления транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

На основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ в доход государства конфискован автомобиль, использованный при совершении указанного преступления. Автомобиль был приобретен в автокредит и являлся залоговым объектом банка.