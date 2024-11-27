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Автомойку в Великих Луках запретили использовать из-за загрязнения ручья

Мойку для транспорта в Великих Луках запретили использовать из-за загрязнения ручья Коломенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Яндекс.Карты / пресс-служба судов Псковской области

В ходе прокурорской проверки была выявлена эксплуатация мойки транспортных средств, которая не соответствует требованиям законодательства о водоохранных зонах. Расстояние от мойки до ручья не соответствует требованиям Водного кодекса РФ. Так, пункт 5 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ запрещает мойку транспортных средств в водоохранных зонах.

Проверка, проведенная 11 января 2024, показала, что мойка расположена всего в 9 и 19 метрах от берега ручья Коломенка, что является прямым нарушением пунктов Водного кодекса Российской Федерации и Конституции РФ.

Согласно действующему законодательству, нахождение хозяйственных объектов, оказывающих негативное воздействие на водные ресурсы, в границах водоохранных зон запрещено.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

Суд указал, что продолжение эксплуатации данной мойки создает угрозу загрязнения водного объекта и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, и обязал юридическое лицо прекратить деятельность по мойке автомобилей в границах водоохранной зоны ручья Коломенка, расположенной в Заречной части города.