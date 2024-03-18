Общество

Факт загрязнения ручья Коломенка выявили в Великих Луках

Факт загрязнения ручья Коломенка выявила прокуратура в городе Великие Луки, нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды в части эксплуатации автомойки зафиксировали в деятельности ООО «Диво». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура провела проверку и установила, что вблизи мойки транспортных средств, функционирующей на улице Рыбацкой, 6 в Великих Луках, протекает ручей Коломенка. Расстояние от мойки транспортных средств до водного объекта не соответствует требованиям части 5 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

С целью устранения нарушений федерального законодательства прокурор направил иск в Великолукский городской суд.

Ранее сообщалось, что канализационные воды сливают в ручей возле районной насосной станции в Псковском районе.