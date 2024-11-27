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Подросток попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино

Несовершеннолетнего 2008 года рождения за рулем ВАЗ-21074 остановили в Палкино 15 марта в 01:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».

Фото: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»

На несовершеннолетнего составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ; по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ; по части 3 статьи 12.2 КоАП РФ; по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ.

Несовершеннолетний помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области.

В отношении родителей несовершеннолетнего материалы по 5.35 КоАП РФ направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.