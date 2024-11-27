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Решили «по-мужски»: пскович избил водителя после дорожного конфликта

В мировой суд города Пскова передано уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Инцидент произошел 14 февраля, когда два водителя поссорились на дороге из-за создания аварийной обстановки. Один из водителей предложил решить проблему «по-мужски» и отъехал в сторону улицы Труда. Там они вышли из автомобилей и начали драку. Обвиняемый первым ударил кулаком по лицу потерпевшего, после чего, опасаясь ответных действий, скрылся с места происшествия.

В результате пострадавший получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Согласно статье 112 УК РФ, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.