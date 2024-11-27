Ford Focus сгорел в Великих Луках

Возгорание автомобиля Ford Focus 2012 года произошло на улице Александра Матросова в Великих Луках 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 17:14. В автомобиле выгорел моторный отсек, салон и передняя часть автомобиля по всей площади. Возможной причиной стало короткое замыкание электронного блока управления двигателя.
Пожар ликвидировали 8 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.