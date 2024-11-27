Ford Focus сгорел в Великих Луках

Движение по улице Сибирцева в Великих Луках перекроют до 4 апреля

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта

Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля

Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах

Срок ограничения движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове продлили до 10 апреля