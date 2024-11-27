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За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 1,5 тысячи нарушений в регионе

За период с 7 по 13 апреля сотрудниками управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области пресечено 1 404 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Выявлено 26 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 5 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - заключили в ведомстве.