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Водитель следовавшего из Пскова в Кострому автобуса мог уснуть за рулем

По предварительной информации, водитель следовавшего из Пскова в Кострому автобуса, который ночью попал во Владимирской области в дорожно-транспортное происшествие, уснул за рулем, пишет Газета.ру.

Фотографии: прокуратура Владимирской области

Сегодня ночью во Владимирской области произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, следовавшего из Пскова в Кострому. По предварительным данным, всего в момент аварии в автобусе находилось 55 пассажиров, включая одного ребёнка.

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13 пострадавших при опрокидывании автобуса госпитализированы.