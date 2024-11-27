Водитель следовавшего из Пскова в Кострому автобуса мог уснуть за рулем

По предварительной информации, водитель следовавшего из Пскова в Кострому автобуса, который ночью попал во Владимирской области в дорожно-транспортное происшествие, уснул за рулем, пишет Газета.ру.
Фотографии: прокуратура Владимирской области
Сегодня ночью во Владимирской области произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, следовавшего из Пскова в Кострому. По предварительным данным, всего в момент аварии в автобусе находилось 55 пассажиров, включая одного ребёнка.
13 пострадавших при опрокидывании автобуса госпитализированы.