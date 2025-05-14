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Новоржевца повторно поймали пьяным за рулем и лишили автомобиля

Житель Новоржевского района, родившийся в 1974 году, признан виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина находился за рулём автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигаясь по улице Володарского в городе Новоржев. После остановки транспортного средства инспектором ДПС выяснилось, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд, учитывая позицию прокуратуры, вынес решение назначить виновнику наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов и лишения права управлять транспортом на два года. Дополнительно, по предложению представителя обвинения, автомобиль нарушителя был изъят и конфискован государством.

Постановление суда вступило в законную силу и не обжаловалось сторонами процесса.