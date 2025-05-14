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Женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения Nissan с деревом

Женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения автомобиля Nissan с деревом. Управлявший автомашиной мужчина, ранен, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, на 635 километре автодороги Устюжна - Кресцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель возле деревни Заболотье Новосокольнического района 17 мая 2025 года в 19:50 27-летний мужчина, находясь за рулём автомашины Nissan Primera, на закруглении дороги и не справился с рулевым управлением.

В итоге автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, а его пассажиры - 33-летняя женщина и ребенок 2023 года рождения от полученных травм погибли на месте. Проводится проверка.