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Жителя Печор будут судить за подделку полиса ОСАГО

Житель Печор предстанет перед судом за использование заведомо подложного документа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района.

В ходе дознания установлено, что в ноябре 2024 года мужчина приобрел поддельный страховой полис ОСАГО компании «РЕСО Гарантия», который распечатал и возил с собой на автомобиле в целях предъявления сотрудникам Госавтоинспекции при необходимости.

В январе, управляя своим автомобилем, он совершил дорожно-транспортное происшествие, при этом прибывшему сотруднику ГАИ предъявил указанный страховой полис ОСАГО, данные которого были занесены в документы о дорожно-транспортном происшествии. После обращения потерпевшей в аварии стороны в АО «РЕСО Гарантия» страховая компания представила сведения о том, что полис, предъявленный злоумышленником, не выдавался.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа. Ему может грозить наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей либо в виде исправительных работ на срок до 2 лет.

Уголовное дело направлено мировому судье Печорского района для рассмотрения по существу.