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Станислав Стармолотов: Благодаря действиям кондуктора пожар в автобусе в Пскове обошелся без жертв

Пожар в автобусе №17 на Октябрьском проспекте в Пскове 21 мая обошелся без жертв благодаря действиям кондуктора. Об этом в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе Любови Кузнецовой «Кузница» сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Благодаря действиям кондуктора согласно инструкциям, все обошлось, она вывела пассажиров. Этот автобус достался нам из Санкт-Петербурга. Он прошел ежедневный технический осмотр в день пожара. Я так понял, что там были неполадки системы охлаждения, что привело к возгоранию. Использоваться он, конечно, не будет. Все автобусы этой марки мы дополнительно проверим. Приношу извинения тем, кто там оказался», - сообщил Станислав Стармолотов.

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Напомним, что пожар в автобусе-гармошке произошел на Октябрьском проспекте возле дома №52.