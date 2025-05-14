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Момент падения мачты на улице Юбилейной в Пскове попал на видео

Момент падения мачты на улице Юбилейной в Пскове 29 мая зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Инцидент произошел в 6.55.

Видео: Pskovline

По предварительной информации, большегрузный автомобиль, перевозивший строительную технику, двигаясь по улице Юбилейной в сторону моста Александра Невского, не учел габариты своего транспортного средства и задел растяжку со знаками, в результате чего две мачты упали. Одна из них рухнула на автомобиль Honda на улице Юбилейной.

Далее автомобиль двигался по улице Чудской и повернул на улицу Леона Поземского в сторону выезда из города.

Фото: Pskovline

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Автомашина получила технические повреждения. Обстоятельства уточняются.