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Автомобиль Mitsubishi Lancer X облили кислотой в Великих Луках

Уголовное дело возбудят в Великих Луках по факту порчи автомобиля Mitsubishi Lancer X, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в октябре 2024 года в ОМВД России по городу Великие Луки поступило заявление от гражданина о том, что его автомобиль марки Mitsubishi Lancer X неизвестные облили во дворе кислотой, чем повредили капот, лобовое стекло, крышу и багажник.

Ущерб составил 100 000 рублей.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал проверки направлен в ОМВД России по Великим Лукам для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ.