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Четыре автомобиля повредил огонь в Пскове в результате поджога

Возгорание четырех автомобилей произошло на улице Алтаева в Пскове 18 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 1:32. В результате огонь повредил четыре машины: грузовой автомобиль ГАЗ 27057, легковые автомобили Opel Antara, Volkswagen Polo, Seat Leon.

Возможной причиной мог стать поджог. Оперативно прибывшие специалисты МЧС России ликвидировали возгорание. Им удалось спасти два автомобиля. Привлекали шесть специалистов и две единицы техники.