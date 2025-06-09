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240 часов обязательных работ назначили псковичу за пьяное вождение

Прокурор города Пскова поддержал государственное обвинение в отношении 31–летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (в управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе расследования выяснилось, что 09 февраля 2025 года, ранее привлеченный к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управлял транспортным средством Volkswagen Passat передвигаясь по улицам города Пскова, где был остановлен сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных характеризующих личность подсудимого, суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Кроме того, приговор суда постановил конфисковать транспортное средство, которым управлял подсудимый.