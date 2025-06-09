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Названа предположительная причина пожара в автосервисе на улице Шоссейной в Пскове

Возгорание произошло в здании автосервиса на улице Шоссейной в Пскове 22 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 20:30 поступило сообщение о возгорании. В здании автосервиса огонь повредил два автомобильных бокса на площади 40 квадратных метров.

Здание автосервиса закоптилось по всей площади. В поврежденном боксе сгорел легковой автомобиль Chevrolet Captiva 2010 года выпуска.

Оперативно прибывшие пожарные спасли два легковых автомобиля и эвакуировали три газовых баллона. Для тушения привлекались 14 специалистов и пять единиц техники.