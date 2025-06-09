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В результате ДТП вместе с водителем пострадала девочка в Великолукском районе

Несовершеннолетняя девочка 2017 года рождения пострадала в ДТП в деревне Суханова Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фотографии: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Водитель автомобиля SsangYong Actyon на 4 километре а/д Великие Луки - Ущицы не справился с управлением на закругленным участке и вылетел с моста.

В результате падения автомобиль опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение города Великие Луки.