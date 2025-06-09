АвтоМир / Происшествия

Москвич выплатил компенсацию за ДТП после изъятия смартфона псковскими приставами

Сотрудники службы судебных приставов Псковской области добились взыскания долга с жителя Москвы за повреждение мотоцикла, конфисковав у него телефон, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина потребовал компенсацию за повреждение своего мотоцикла Honda Hornet, полученное в ходе аварии. По данным дела, виновником стал 56-летний москвич, управлявший автомобилем Kia Rio. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу мотоциклу. Усугубило ситуацию то, что на момент ДТП полис ОСАГО водителя Kia был недействителен. Экспертиза оценила ущерб мотоцикла в 614 100 рублей. Помимо этого, истец понес расходы на экспертизу в размере 15 000 рублей. Суд постановил взыскать с виновника ДТП всю сумму ущерба, а также расходы на экспертизу и госпошлину.

Истец предъявил исполнительный лист в отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Должник был должным образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, также до его сведения была доведена информация о негативных последствиях игнорирования решения суда. Тем не менее в отведенный законом срок сумма компенсации не была получена взыскателем. На правовую сознательность нарушителя не повлияли ни арест счетов, ни запрет на регистрационные действия с ее имуществом. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 45 тысяч рублей.

Должник пришел на прием в отделение судебных приставов. В ходе приёма у него арестовали и изъяли смартфон. Понимая, что без телефона не обойтись, на приеме погасил всю сумму задолженности. Только после данной меры принудительного исполнения на депозитный счет ведомства поступили денежные средства, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.