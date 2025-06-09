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Экс-полицейский попал под суд в Дедовичах за освобождение впоследствии погибшего нарушителя

Бывший сотрудник полиции отпустил правонарушителя, который впоследствии погиб в дорожно-транспортном происшествии на дороге Дубровка – Дедовичи, и попал под суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностным лицом должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Установлено, что 26 августа 2024 года подсудимый, исполняя свои должностные обязанности, умышленно, в нарушение должностных инструкций и других нормативно-правовых актов, без законных оснований отпустил из отдела полиции правонарушителя, доставленного за совершенное административное правонарушение и не привлеченного к установленной ответственности.

После этого правонарушитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2114, на автодороге Дубровка – Дедовичи не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Mazda Tribute.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 погиб на месте происшествия, несовершеннолетний пассажир и водитель Mazda Tribute получили травмы различной степени тяжести.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Мужчину признали виновным в совершении данного преступления и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности по осуществлению функций представителя власти в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года, а также на него возложен ряд обязанностей.