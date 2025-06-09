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Великолучанин отправится на принудительные работы за нетрезвое вождение

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который во второй раз сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного следствия установлено, что в конце апреля 2025 года великолучанин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее привлеченный к уголовной ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения, не имея права на управление транспортным средством, сел за руль автомашины Opel Vectra, запустил двигатель и начал движение по городу Великие Луки.

В пути следования автомобиль остановили сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки. Водителя отстранили от управления в связи с установление алкогольного опьянения и наличием у него абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,379 мг/л.

Он же, будучи лишённым прав управления, вновь управлял транспортным средством - автомобилем марки Opel Vectra.

4 августа судом вынесен обвинительный приговор. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 1 год 2 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства с лишением права управления транспортными средствами на срок 4 год и 1 месяц.

Приговор Великолукского городского суда пока не вступил в законную силу.