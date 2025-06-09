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Суд не арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти

Суд не арестовал водителя автобуса с паломниками, столкнувшегося с поездом в Ленобласти, который выехал на красный свет, в результате чего погибла женщина, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ивашова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) УК РФ. Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрал Ивашову меру пресечения в виде запрета определенных действий», - сообщает пресс-служба.

Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточняло, что причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, проигнорировавшим запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде. В результате происшествия один пассажир скончался на месте, еще 14 были оперативно госпитализированы.

Следственное управление на транспорте во вторник сообщило о задержании водителя автобуса в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пишет РИА Новости.

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В пресс-службе судов добавили, что обвиняемому запрещено покидать территорию муниципального образования, где проживает, за исключением случаев следования на работу и с работы; общаться со свидетелями и другими участниками производства по уголовному делу, а также иными лицами, за исключением защитников, следователя, сотрудников правоохранительных органов, суда, близких родственников; делать сообщения и обращения через СМИ, использовать интернет.