Водителя наказали за дерзкое нарушение ПДД на Четырех углах в Пскове

Водителя автомобиля BMW, повернувшего направо со встречной полосы на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове, привлекли к ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел на одной из городских улиц, где водитель совершал опасные маневры. Грубое нарушение правил дорожного движения Российской Федерации попало на видео. Сотрудники городской Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию и начали проверку.

По итогам проверки водитель был установлен и привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.12, части 4 статьи 12.15 и по статье 12.18 КоАП РФ.