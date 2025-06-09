АвтоМир / Происшествия

Псковские приставы взыскали 135 тысяч рублей за сгоревший автомобиль

Псковские приставы взыскали 135 тысяч рублей за сгоревший автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

В Пскове произошел пожар в автомобиле Skoda Rapid, принадлежащем 29-летнему жителю, который привел к возгоранию припаркованного рядом автомобиля ВАЗ-21150 истца. Причиной пожара стало короткое замыкание в электросистеме Skoda Rapid.

В результате инцидента автомобиль истца был серьезно поврежден. Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта ВАЗ-21150 в 111 769 рублей. Истец потребовал от ответчика компенсацию за ущерб, а также расходы на оплату госпошлины и экспертных услуг на общую сумму 13 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства должнику разъяснили, что игнорирование требований решения суда обернется для него негативными правовыми последствиями. А для ускорения темпов выплаты компенсации у псковича были арестованы банковские счета. Тем не менее в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего 8 тысяч рублей.

После принятых мер вся сумма компенсации морального вреда была взыскана и перечислена жителю Костромской области.