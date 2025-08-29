АвтоМир / Происшествия

Приставы взыскали 150 тысяч рублей с водителя, сбившего пешехода в Великих Луках

В Великих Луках судебные приставы успешно завершили исполнительное производство по делу о компенсации морального вреда, взысканной с водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия у пострадавшей был перелом ключицы и разрыв сустава. Женщина три месяца лечилась и до сих пор испытывает боль. Водитель предложил выплатить лишь 40 тысяч рублей, ссылаясь на трудное материальное положение. Однако суд учел тяжесть травм и отсутствие помощи со стороны водителя после аварии. В итоге суд обязал водителя выплатить женщине 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Когда исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов, должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о возможных мерах принудительного взыскания. Поскольку он не выполнил обязательства в установленный срок, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал счета должника и обратил взыскание на имеющиеся на них денежные средства, а также запретил ему совершать регистрационные действия с имуществом. В результате проведенной работы женщина получила причитающуюся ей компенсацию. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.