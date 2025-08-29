АвтоМир / Происшествия

Автомобили Volkswagen и Kia горели в Великих Луках

Два автомобиля загорелись в Великих Луках 23 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании автомобиля Kia Sorento 2005 года выпуска на улице Мурманская поступило в МЧС в 07:35. Огонь повредил левую сторону приборной панели, лобовое стекло, закопчена потолочная обшивка по всей площади. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электропроводки в салоне. Автомобиль спасен. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В этот же день в 15.20 поступило сообщение о возгорании автомобиля Volkswagen Passat 1989 года выпуска на проспекте Гагарина. В автомобиле выгорел моторный отсек. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие на площади одного квадратного метра. Предположительной причиной стала разгерметизация топливной системы. Автомобиль спасен.

Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.