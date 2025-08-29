АвтоМир / Происшествия

В ходе рейда на псковских дорогах приставы изъяли автомобиль у уроженца Таджикистана

В рамках профилактического мероприятия «Злостный неплательщик» судебные приставы совместно с сотрудниками ДПС провели рейд по выявлению должников на дорогах Пскова. Для проверки использовался мобильный комплекс «Дорожный пристав». В результате рейда был изъят автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП по Псковской области

Также в ходе рейда был остановлен автомобиль, за рулём которого находился 25-летний уроженец Таджикистана. Проверка выявила, что водитель является злостным неплательщиком штрафов ГИБДД. В отношении него на исполнении находится 65 исполнительных производств на общую сумму долга более 110 тысяч рублей. В результате его автомобиль был арестован и изъят прямо на месте — теперь транспортное средство отправлено на спецстоянку.

В ходе рейда было проверено более 500 автомобилей, и каждый второй водитель не имеет задолженности.

«Важно отметить, что такой результат рейда свидетельствует о высоком уровне правовой культуры жителей Пскова. Современные технологии позволяют водителям самостоятельно проверять наличие задолженностей через официальные онлайн-сервисы, что способствует своевременному погашению долгов», - подчеркнули приставы.