АвтоМир / Происшествия

Сарай, мопед и сено сгорели в великолукской деревне из-за вспышки из глушителя

22.10.2025 10:11|ПсковКомментариев: 0

В деревне Власково Великолукского муниципального округа мужчина пытался завести мопед в сарае. В результате вспышки из глушителя произошло возгорание находившегося рядом сена, с последующим возгоранием кровли и стен сарая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Прибывшие к месту огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. Сарай, мопед и два кубометра сена сгорели.

Пожарным удалось спасти от огня два соседних жилых дома и баню. К ликвидации привлекались семь специалистов и два единицы техники.

Источник: Псковская Лента Новостей
