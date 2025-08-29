АвтоМир / Происшествия

Великолучанину назначили административный арест за тонировку на стеклах

Великолучанина, 40 раз нарушившего правила дорожного движения, приговорили к административному аресту, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, в отношении местного жителя, который не исполнил законное требование сотрудника Госавтоинспекции об удалении с ветрового и передних боковых стекол принадлежащего ему автомобиля покрытия (тонировки), не соответствующего положениям технического регламента «О безопасности колёсных транспортных средств», оказав неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В ходе рассмотрения дела мужчина признал вину во вменяемом ему административном правонарушении.

Определяя наказание, суд принял во внимание, что данный гражданин более 40 раз в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе неоднократно по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), и назначил ему наказание в виде административного ареста.