Администрация Пскова рассматривает дела о незаконной стоянке на зелёных территориях

Камеры зафиксировали, как водители осуществили проезд по детским, спортивным площадкам и озелененным территориям, остановку и стоянку в районе улиц Звёздной и Алексея Алёхина 28 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото: Контрольное управление администрации города Пскова

В соответствии со статьей 2.6.1, частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ установлен особый порядок привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории при их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В указанных случаях протокол об административном правонарушении не составляется, постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ.

В настоящее время данные о нарушениях находятся в административной комиссии администрации муниципального образования «Город Псков» для рассмотрения и привлечения к административной ответственности владельцев автомобилей.