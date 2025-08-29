АвтоМир / Происшествия

С охранной организации «Довмонт» в Пскове взыскали почти 220 тысяч рублей за ДТП

Суд взыскал с ООО «Частная охранная организация "Довмонт"» в пользу ПАО «Ингосстрах» 218 200 рублей убытков в порядке регресса по делу №А52-1316/2025. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение создано с помощью нейросети

15 июня 2024 года в результате нарушения водителем Volkswagen Transporter правил дорожного движения произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее технические повреждения автомобиля Daewoo Nexia.

Водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Transporter, скрылся с места ДТП, сам автомобиль принадлежит ООО ЧОО «Довмонт».

Истец выплатил страховое возмещение, а также понес расходы при рассмотрении страхового случая и, учитывая скрытие водителя с места происшествия, обратился с требованием о возмещении убытков в порядке регресса с виновника ДТП. Охранная организация, возражая против удовлетворения требований, указывает, что автомобиль Volkswagen Transporter выбыл из законного владения ответчика в результате противоправных действий третьих лиц.

Вместе с тем из материалов проверки КУСП по факту выбытия автомобиля из владения охранной организации судом установлено, что 16 июня 2024 года от заместителя директора поступило сообщение по факту пропажи автомобиля по адресу: город Псков, улица Рокоссовского, 38А. В последующем сам заявитель просил не проводить проверку по факту обращения об угоне автомобиля, так как в ходе внутреннего разбирательства установлено, что автомобилем управлял сотрудник ООО ЧОО «Довмонт», который несвоевременно уведомил руководство об использовании транспортного средства.

18 июня 2024 года заявитель вновь обратился с заявлением, в котором просил возобновить поиск гражданина, произведено снятие отпечатков пальцев. А 9 июля 2024 года по факту проведенной проверки установлено, что на территории микрорайона «Завеличье» противоправных действий не совершалось.

Таким образом, суд пришел к выводу, что спорное транспортное средство не было в угоне и не находилось под управлением неустановленного третьего лица, в связи с чем взыскал сумму убытков.