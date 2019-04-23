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Водитель, сбивший детей на автобусной остановке в Опочке, привлечен к уголовной ответственности

Прокуратурой Опочецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Опочецкого районного суда он признан виновным в совершении преступления - нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее про неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В суде установлено, что 26 ноября 2018 около 7 часов 30 минут часов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя технически исправным транспортным средством – автомобилем марки «УАЗ 31519», двигался автодороге «Новоржев-Опочка», проходящей по улице Стученко в Опочке, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил наезд на площадку автобусной остановки, на которой находились несовершеннолетние дети – 2006 и 2005 года рождения.

В результате грубых нарушений водителем правил дорожного движения дети получили телесные повреждения, повлекшие причинение им тяжкого вреда здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговором суда с виновника происшествия в пользу потерпевших взыскано 950 тысяч рублей в счет возмещения причиненного преступлением морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.