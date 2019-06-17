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Вступил в силу приговор водителю, сбившему детей на автобусной остановке в Опочке

Вступил в законную силу приговор Опочецкого районного суда местному жителю, сбившему детей на автобусной остановке в ноябре 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что 26 ноября 2018 года около 7.30 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем УАЗ 31519, двигался по автодороге «Новоржев-Опочка», выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил наезд на посадочную площадку автобусной остановки, где находились несовершеннолетние дети.

В результате дорожно-транспортного происшествия двум подросткам причинен тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

Приговором Опочецкого районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Опочецкого районного суда признан законным и обоснованным.