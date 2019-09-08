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Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП

Автобус с футболистами клуба «Псков-747», возвращающимися из Владимирской области, попал в ДТП. Авария произошла в Тверской области, недалеко от Великих Лук, сообщил Псковской Ленте Новостей главный тренер футбольного клуба Игорь Васильев.

По его словам, ДТП произошло в результате того, что у автобуса, на котором передвигались футболисты, лопнуло колесо. После чего он врезался в отбойник. В результате ДТП никто из спортсменов не пострадал.

Напомним, футболисты возвращались с матча, который состоялся 14 сентября, в рамках 9 тура первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в группе «Запад».