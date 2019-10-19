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В ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове автоледи получили ушибы почки и грудной клетки

У дома №20 по Ленинградскому шоссе в Пскове столкнулись автомобили Audi A4 и Lada Granta. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Пскову, авария произошла 28 октября, примерно в 7.00.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«По предварительным данным, женщина 1954 года рождения, которая управляла Audi, при выезде от дома не уступила дорогу двигающейся в прямом направлении Lada Granta, за рулем которой находилась женщина 1966 года рождения», - отметили в ГИБДД.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Также в ГИБДД добавили, что, по предварительным данным, водитель Audi получила ушиб почки, а водитель Lada Granta - грудной клетки.